Москва, 10 января, 2017, 13:18 — ИА Регнум. Расширение «списка Магнитского» — судороги уходящей администрации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Цитата из м/ф «Случилось это зимой». Реж. Владимир Пекарь, Владимир Попов. 1968. СССР «Группа товарищей»

«У меня такое ощущение, что до 20 января, сидит «группа товарищей» в вашингтонском обкоме: «Так чего еще можем сделать, чего мы забыли, чем нагадить», — говорит депутат Госдумы. «Ей-богу смешно, просто смешно, какие-то действительно судороги уходящей администрации, толку от этого никакого и вероятно просто хотят напоследок что-то плохое сделать. Как в таких случаях говорят — Бог им судья», — отметил Миронов.

Министерство финансов США в обновленный санкционный список внесло главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, а также Станислава Гордиевского, Дмитрия Ковтуна, Андрея Лугового и Геннадия Плаксина.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет в Вашингтоне 20 января.