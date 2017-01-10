Абакан, 10 января, 2017, 13:17 — ИА Регнум. Бюро комитета Хакасского регионального отделения КПРФ сегодня, 10 января, распространило обращение с требованием отставки главы Хакасии Виктора Зимина.

R-19.ru Глава Хакасии Виктор Зимин

Как передает корреспондент ИА REGNUM, хакасские коммунисты припомнили губернатору коррупционный скандал, когда под следствие попал руководитель администрации главы Хакасии Владимир Бызов. По мнению коммунистов, это «как минимум говорит о неумении Зимина В. М. назначать людей на руководящие должности, а как максимум ставит под сомнение порядочность и самого главы республики».

«Человек с подобным политическим багажом не имеет морального права занимать государственные должности», — сделали вывод в реготделении КПРФ.

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«Итоги кадровой политики Зимина провальные. Под следствием и даже под арестом за последние годы побывало огромное число чиновников, в назначении которых Зимин принимал непосредственное участие, например: Аешин Семен Юрьевич, действующий министр финансов Хакасии; Голышев Александр Павлович, бывший первый заместитель главы республики; Новиков Сергей Николаевич, экс-министр строительства и ЖКХ Республики Хакасия; Базиев Олег Юрьевич, экс-председатель государственного комитета по тарифам и энергетике; Исакова Марина Михайловна, бывший директор ГУП «Ресфармация»; Жуков Александр Аркадьевич, экс-помощник главы Республики Хакасия», — говорится в обращении.

Также коммунисты напомнили о том, что в 2015 году судом был признан виновным по ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности» — прим. ИА REGNUM ) Иван Вагнер — бывший министр сельского хозяйства и продовольствия Хакасии: «Но признание Вагнера виновным по коррупционной статье не помешало Зимину назначить его сначала своим помощником, а под конец 2016 года и вообще заместителем».

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«В условиях такой тотальной коррупции в среде хакасских чиновников нормальное управление республикой становится просто невозможным», — продолжают местные коммунисты, добавляя, что «население республики властью и конкретно Зиминым В.М. крайне недовольно». Коммунисты утверждают, что в 2016 году Хакасское отделение КПРФ «всего за несколько месяцев» собрало более 15 тысяч подписей жителей за отставку Зимина.

«Мы обращаемся к президенту России Путину В. В. с требованием отставки главы Республики Хакасия — председателя правительства Республики Хакасия Виктора Михайловича Зимина в связи коррумпированностью чиновников, назначаемых им на высокие должности в государственной власти республики, в связи с провалом кадровой, социально-экономической и бюджетной политики в республике», — подытожили в реготделении КПРФ.

Добавим, корреспондент ИА REGNUM обратился за комментарием в пресс-службу республиканского правительства. Однако там обращение коммунистов не прокомментировали, так как в настоящее время Виктор Зимин находится на выезде в Москве.

Что касается громкого коррупционного скандала с участием Бызова, абаканский журналист Михаил Афанасьев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM ранее сделал вывод, что это серьезно повлияет на рейтинги главы региона Виктора Зимина.

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Владимир Бызов является одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве и взятке в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Также среди фигурантов числятся трое сотрудников ГКУ «Межведомственный центр организации закупок» и четверо директоров подконтрольных им коммерческих организаций. По данным СУ СКР по Хакасии, совершено хищение бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 195 миллионов рублей.

Напомним, Виктор Зимин приступил к осуществлению полномочий председателя правительства Хакасии 15 января 2009 года. Является главой региона с 18 ноября 2010 года. 8 сентября 2013 года выиграл выборы главы Хакасии.