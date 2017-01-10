Ростов-на-Дону, 10 января, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Свиноводам Веселовского района Ростовской области компенсируют ущерб от африканской чумы свиней (АЧС). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 10 января, на эти цели из региональной казны будет направлено почти 1,3 млн рублей.

Карл Хенрик. Свиньи

В посёлок Веселый вирус АЧС пришёл в октябре 2016 года. На территории был объявлен режим ЧС, специалисты приняли все меры по недопущению распространения опасного вируса, пришлось забить 372 свиней как в райцентре, так и в хуторе Спорный, расположенном поблизости. Пострадали от инфекции животные 37 селян.

Напомним, в конце года Веселовский район «излечили» от АЧС, карантин был отменён, но все-таки некоторые ограничения сохранены. Так, жителям поселка Веселый и хутора Спорный до конца мая текущего года нельзя завозить живых свиней, а также продукты и сырье, полученные от их убоя, до октября — запрещено держать свинопоголовье.

Но это не единственный очаг АЧС на Дону. После случая в Веселовском районе двух павших от болезни поросят обнаружили у хутора Каменный Брод Родионово-Несветайского района. Специалисты склоняются к тому, что вирус занесен с территории соседнего Краснодарского края.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Ростовская область в 2014 году избавилась от вируса и оставалась благополучной до октября 2016 года.