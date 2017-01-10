Вашингтон, 10 января, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Актер Майкл Китон предстает в образе бизнесмена Рэя Крока, основавшего известнейшую в мире сеть закусочных McDonald's, в трейлере картины Джона Ли Хэнкока «Основатель». Видеоролик опубликован на канале компании Studiocanal на сервисе YouTube.

Цитата из к/ф «Основатель». Реж. Джон Ли Хэнкок. 2016. США Рэй Крок

В основу ленты легли реальные события — в 1950-е годы Крок познакомился с братьями Ричардом «Диком» и Морисом «Маком» МакДональдами, владевшими небольшим рестораном в Калифорнии. Заведение МакДональдов работало таким образом, чтобы обслуживать клиентов как можно быстрее. Предприниматель выкупил франшизу, впоследствии превратив McDonald's в знаменитую корпорацию.

Главные роли в ленте исполнили Ник Офферман и Джон Кэрролл Линч, а также Линда Карделлини, Патрик Уилсон, Лора Дерн и Катрин Дайер. Сценаристом выступил Роберт Д. Сигел. Премьера картины намечена на 10 февраля 2017 года.