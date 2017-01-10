Черкесск, 10 января, 2017, 13:09 — ИА Регнум. Число стихийных свалок на территории Карачаево-Черкесии продолжает увеличиваться. В ходе совместных рейдов Общероссийского народного фронта и управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в конце 2016 года были выявлены очередные очаги незаконной утилизации мусора.

Onf.ru Мусор

Большую тревогу экологов и общественников вызывает то, что появляющиеся в разных районах республики свалки наносят большой вред не только природной среде, но и имиджу Карачаево-Черкесии. Расположенные вдоль дорог и в населенных пунктах, мимо которых проезжают туристы, направляясь на знаменитые курорты Домбай и Архыз, они портят впечатление гостей региона от пребывания в одном из красивейших мест России.

Так, большое количество свалок было обнаружено в южной части города Карачаевска, в ауле Бирлик и окрестностях, а также южнее села Новая Теберда и по правую сторону дороги Черкесск — Домбай. Еще две площадки с мусором были выявлены на выезде в южном направлении от аула Верхняя Теберда и на территории города Теберда. Об этом ИА REGNUM 10 января сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

Onf.ru Активист

По дороге от станицы Зеленчукская до курорта Архыз было обнаружено сразу несколько очагов загрязнения природы свалками твердых бытовых отходов: в северной и южной части станицы Зеленчукская в водоохранной зоне реки Большой Зеленчук, в западной и южной части села Даусуз.

И уж совсем недопустимыми и вызывающими удивление от бездействия властей являются две свалки между селом Даусуз и поселком Архыз и пять свалок при выезде из поселка Архыз в сторону поселка Романтик. Даже перед таким заповедным местом, как Софийская поляна, обнаружена несанкционированная свалка. Видимо, своим созданием она обязана организаторам стихийного рынка, который по неизвестным причинам действует здесь.

По словам «фронтовиков», по итогам рейдов представителями Росприроднадзора были составлены акты обследования, на основании которых региональное отделение Общероссийского народного фронта направило письма в прокуратуру и в администрации местного самоуправления, в которых высказаны требования по ликвидации стихийных свалок на территории Карачаево-Черкесии.

Onf.ru Горы мусора

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В Карачаево-Черкесии найдут управу на мусор

Как сообщили активисты ОНФ, их работа по выявлению несанкционированных свалок не проходит даром. Так, были ликвидированы несанкционированные свалки в поселке Джингирик, ауле Верхняя Теберда, городе Теберда и в водоохранной зоне рек Большой Зеленчук и Малый Зеленчук.