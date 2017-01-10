Берлин, 10 января, 2017, 13:07 — ИА Регнум. В Германии скончался бывший федеральный президент Роман Херцог. Политику было 82 года, передаёт телеканал NTV.

Postbranche.de Роман Херцог

Херцог представлял партию Христианско-демократический союз, пост федерального президента Германии занимал с 1994 по 1999 год. До этого являлся президентом Федерального конституционного суда ФРГ в городе Карлсруэ (Баден-Вюртемберг, Германия).

Напомним, его приемником на посту президента стал Йоханнес Рау, а в настоящее время этот пост занимает Йоахим Гаук. В сентябре 2017 года состоятся очередные выборы президента Германии.

Пост президента Германии учреждён в 1949 году. Президентский срок — пять лет.

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