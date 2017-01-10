Новосибирск, 10 января, 2017, 13:17 — ИА Регнум. Новосибирские полицейские в декабре 2016 года и в период январских праздников изъяли 60 литров спиртосодержащей продукции «Боярышник», об этом ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МВД России по Новосибирской области, подчеркнув, что зарегистрировано шесть фактов реализации «Боярышника». Изъятая из оборота продукция направлена на экспертизу.

Виктор ГИЛИЦКИЙ Настойка боярышника

Всего в рамках реализации мероприятий по пресечению незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции из незаконного оборота было изъято 75 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Установлен предприниматель, организовавший производство и хранение контрафактной алкогольной продукции под марками известных производителей алкоголя, ущерб правообладателя составил почти 6 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в Новосибирской области, как и на территории всей страны, действует 30-дневный запрет на продажу в розницу спиртосодержащей непищевой продукции.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Иркутске в результате массового отравления концентратом для принятия ванн «Боярышник» пострадали 123 человека. Число жертв массовых отравлений составляет 76 человек. Массово пациенты с отравлением метанолом стали поступать в больницы Иркутска 17 декабря 2016 года. Все пострадавшие и погибшие употребляли спиртосодержащее средство «Боярышник», при этом экспертиза показала наличие в продукте ядовитого метилового спирта. По факту произошедшего заведено уголовное дело, его фигурантами стали 16 человек. Следственный комитет РФ расследует обстоятельства случившегося.

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