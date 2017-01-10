Мосул, Ирак, 10 января, 2017, 12:57 — ИА Регнум.



U.S. Navy Иракская армия в наступлении

Вооруженные силы Ирака закрепились еще в двух районах юго-востока Мосула, однако продвижение армии страны замедляется из-за использования исламистами мирных жителей в качестве живого щита, заявил 10 января официальный представитель военных. Об этом сообщает Reuters.

«Проблема состоит в том, что они (боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) прячутся за мирными жителями, поэтому наше продвижение очень медленное и осторожное», — отметил лейтенант-полковник Абдель Амир Аль-Мохаммедави, официальный представитель подразделений быстрого реагирования федеральной полиции Ирака.

По его словам, днем ранее его подразделения и армия страны заняли районы Палестин и Сумар, однако боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли огонь по мирным жителям во время бегства.

«Люди, когда они видят наступающие иракские войска, бегут из районов, контролируемых боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в сторону вооруженных сил Ирака, держа в руках белые флаги. А ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открывает по ним огонь из минометов, забрасывает коктейлями Молотова, а также стреляет по ним», — подчеркнул он.

«Когда бы они [радикалы] ни оставляли район, они открывают по нему беспорядочный огонь. Он очень плотный», — добавил он.

В свою очередь, управление гуманитарной координации ООН отметило, что за прошедшую неделю около 700 человек было доставлено в больницы находящихся под контролем курдов городов из Мосула.