Ярославль, 10 января, 2017, 12:54 — ИА Регнум. В Ярославле 14 января Волковский театр представит первую в 2017 году премьеру — музыкальный спектакль «Опера нищих» в постановке Глеба Черепанина. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе театра, зрителя ждет гротеск, эстетика фарса, остроумные тексты, вокал и живая музыка.

Volkovteatr.ru Волковский театр

В основу спектакля легла сатирическая опера Джона Гея и Иоганна Кристофа Пепуша о обитателях лондонского «дна», написанная в 1727 году по мотивам популярных в те времена английских, ирландских, шотландских мелодий. Впоследствии этот сюжет воспроизвел Брехт в своей «Трехгрошовой опере».

В центре истории — капитан Мэкхит, он же Мэкки, джентльмен-бандит и любимец женщин. Его роль в спектакле сыграют сразу два харизматичных актера — Алексей Кузьмин и Руслан Халюзов. В один прекрасный момент криминальная «карьера» Мэкки оказывается под угрозой из-за интрижки с юной Полли Пичем (Евгения Родина, Дарья Таран). Дело в том, что ее отец мистер Пичем (Владимир Майзингер) — скупщик краденого и негласный хозяин лондонскоих трущоб — слишком могущественный и опасный враг для шального капитана.

Сюжет «Оперы нищих» на сцене Волковского театра развернется на фоне постапокалиптических декораций, созданных лауреатом премии «Золотая маска» Тимофеем Рябушинским. Сами герои предстанут перед зрителем как диковинные карикатуры: нелепый грим, изощренные парики, экстравагантные костюмы, причудливая пластика.

В самые ответственные моменты жизни персонажи начинают петь. Однако зрителю не стоит ждать классического оперного вокала — спектакль решен в ключе музыкального фарса. Мелодии Пепуша будут звучать в аранжировке композитора Олега Васенина — вместе с его авторской музыкой и музыкальными «коктейлем» из различных исторических эпох.

Помимо живого вокала в спектакле будет звучать целый оркестр: скрипка, виолончель, контрабас, гитара и бас-гитара, флейта и труба, бас-кларнет и гобой, ударные, фортепиано.

В театре обещают, что первая премьера года будет яркой и экстравагантной и не оставит равнодушной ни одного зрителя.