Астрахань, 10 января, 2017, 12:54 — ИА Регнум. В Астраханской области в ближайшее время в суд будет направлено уголовное дело о хищении у кредитной организации внушительной суммы денег — свыше полумиллиарда рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 10 января, ответить за мошенничество в особо крупном размере придется восьми местным жителям.

sm-ekb2005 Рубли

Им также предъявлено обвинение в создании преступного сообщества.

По версии следствия, в банду кредитных мошенников в том числе входили управляющий дополнительным офисом по Енотаевскому району Астраханской области «Россельхозбанка» Владимир Акужаев, а также специалист службы безопасности того же офиса банка Виталий Костин. Свою преступную деятельность они вели с 2012 по 2014 год. Злоумышленники обманным путем уговаривали жителей региона оформлять на себя кредитные договоры. Используя подложные документы, преступникам удалось похитить свыше 537 млн рублей банка.

В виновности подозреваемых ни следствие, ни прокурор не сомневаются. Обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено. Дальнейшую судьбу злоумышленников решит Енотаевский районный суд Астраханской области.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе кредитной организации, факты хищения были выявлены в 2014—2015 годах в ходе внутренней проверки банка. Направленные в следственные органы материалы стали основание для возбуждения уголовного дела, по которому банк был признан потерпевшей стороной.

За прошлый год в Астраханской области количество зарегистрированных преступлений снизилось. Так, согласно данным, опубликованным на сайте правовой статистики Генпрокуратуры РФ, за январь — ноябрь 2016 года в Астраханской области было совершено более 13 тыс. преступных деяний. Для сравнения: в 2015 году преступлений было зарегистрировано более 14,7 тысячи. Также сократилось и количество преступлений экономической направленности. Если в 2015 году их было 1054, то за 11 месяцев 2016-го — 827.