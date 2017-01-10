Санкт-Петербург, 10 января, 2017, 12:56 — ИА Регнум. Максимальное количество пассажиров на высокоскоростных поездах «Сапсан» между Москвой и Петербургом было перевезено в первый день наступившего года. Об этом сегодня, 10 января, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги. 1 января 2017 года на «Сапсанах» совершили путешествие 16,8 тысяч пассажиров.

Rzd.ru «Сапсан»

Всего же в новогодний период, с 28 декабря 2016 года по 8 января 2017 года, поездами «Сапсан» перевезено 168,1 тыс. пассажиров, что на 24% больше, чем за аналогичный период 2015/16 года.

Для удовлетворения возросшего спроса в дни новогодних и рождественских праздников было увеличено количество рейсов высокоскоростных поездов между Москвой и Петербургом. Всего в указанный период поезда «Сапсан» совершили 328 рейсов.

По итогам 2016 года пассажирами «Сапсана» хотя бы раз стали 4,8 млн человек. Это на 37,4% больше, чем в 2015 году. А с момента запуска в 2009 году высокоскоростного сообщения между двумя столицами «Сапсанами» перевезено уже 22,7 млн пассажиров.

«На долю поездов «Сапсан» приходится более половины пассажиропотока на линии Санкт-Петербург — Москва. Занятость мест в высокоскоростных поездах приближается к 100%», — отмечают в ОЖД.

В настоящее время между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно курсирует 13 пар поездов «Сапсан» (в том числе три пары сдвоенных) и 15 пар по выходным дням.