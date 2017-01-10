Москва, 10 января, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Появившиеся в СМИ слухи о том, что крушение самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Чёрном море было вызвано ошибкой второго пилота, не имеют под собой никаких оснований. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сегодня, 10 января.

Russavia Самолет Ту-154

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что причина крушения Ту-154 25 декабря установлена, Конашенков заявил: «Все опубликованные слухи о якобы установленных причинах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи — абсолютный бред и выдумка».

Генерал подчеркнул, что расследование всё ещё ведётся, и подобные заявления безосновательны. Более того, голословные обвинения в чей-либо адрес аморальны.

Напомним, ранее Life опубликовал материал, в котором сообщалось, что причина крушения самолёта — ошибка второго пилота.

В ходе расследования крушения рассматривается несколько версий трагической гибели людей — пассажиров и членов экипажа Ту-154. Версия теракта не рассматривается как основная.

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Самолёт, летевший в Сирию на российскую базу Хмеймим, разбился 25 декабря в районе города Сочи. Погибли 92 человека: артисты Ансамбля имена Александрова, журналисты, Доктор Лиза, члены экипажа. По погибшим 26 декабря был объявлен национальный траур.