Москва, 10 января, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Рост индекса доллара способствует тому, что нефтяные котировки 10 января корректируются вниз. Рынок будет ждать подтверждения реального сокращения добычи и реакции американских сланцевиков с их возможным увеличением производства, отмечает аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

ИА REGNUM Рубль

«Рост индекса доллара совпал с сообщениями о повышении экспорта из Ирана и числа буровых установок в США. То есть основная мощная реакция на соглашение о сокращении добычи ОПЕК+ во многом отработана. И в силу вступают другие факторы, на которые как раз влияют высокие цены на нефть. В результате можно предполагать, что диапазон цен 55−58,5 доллара за баррель Brent остаётся актуальным на ближайшую перспективу», — полагает эксперт.

«Рынок будет ждать действия двух драйверов: с одной стороны, подтверждения реального сокращения добычи, а с другой — реакции американских сланцевиков с их возможным увеличением производства, а также вероятного увеличения поставок в Ливии, Нигерии, Ираке, где не установлены требования о сокращении», — рассказывает он.

Российская валюта получала поддержку и от высокой нефти, и от явных перспектив потепления отношений с США, которые связаны с позицией Трампа, указывает Гойхман. «При этом укрепление российской валюты к отметке 59,1 рубля за доллар пока представляется излишним, поскольку сокращает доходы бюджета. Рубль выглядит перекупленным, хотя рублевая цена барреля сейчас высока — 3400 рублей за баррель. Но это компенсирует последствия предыдущих периодов низких цен. Есть вероятность, что при преодолении вверх уровня 60,1 руб./долл. пара уйдёт к следующему уровню сопротивления — 61,2 руб./долл. в случае дальнейшей коррекции нефтяных котировок», — прогнозирует аналитик.