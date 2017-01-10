Чебоксары, 10 января, 2017, 12:38 — ИА Регнум. В Чувашии индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года составил 104,1%. Такие предварительные данные опубликовал Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

В том числе продовольственные товары за этот период подорожали на 2,9%, непродовольственные — на 5,8%, стоимость услуг выросла на 3,4%. Стоимость минимального набора продуктов питания увеличилась на 5,6% и в конце декабря 2016 года достигла 3296,42 рубля в расчете на одного человека в месяц.

В структуре продуктов питания в 2016 году более всего подорожали молоко и молочная продукция (на 15,7%), мороженое (на 15,2%), сыр (на 10,7%) и соль (на 9,5%). Также значительно подорожали: соус, специи, концентраты, масло и жиры, рыбопродукты, чай, кофе, фруктово-ягодные консервы, алкоголь, варенье, мед, безалкогольные напитки, хлеб и хлебобулочные изделия, овощные консервы. Подешевели: плодоовощная продукция (на 14%), сахар (на 11,8%) и яйца (на 2,6%).

Из непродовольственных товаров за год более всего подорожали товары для спорта и туризма, ковры, табачные изделия, посуда, печатные издания, канцелярские товары, обувь, товары для животных (на 17,6−11,4%). Значительно выросли цены на галантерею, велосипеды и мотоциклы, часы, моющие средства, парфюмерию и косметику, чулочно-носочные изделия, инструменты и оборудование, трикотаж, одежду и белье, стройматериалы, игрушки (на 10,8−6,1%). Подорожал и ряд других товаров. Снизились цены на телерадиотовары, меховые изделия, средства связи (на 7,4−5,2%) и спички (на 0,8%).

Что касается услуг, то в 2016 году более всего подорожали услуги правового характера (на 21,8%), экскурсионные, медицинские, санаторно-оздоровительные, жилищно-коммунальные, ветеринарные (на 8,9−6,2%), бытовые, организаций культуры, связи, посреднические (на 5,7−3,5%). Стоимость услуг физической культуры и спорта, страхования, образования увеличилась на 2,8−2,3%. Снизилась стоимость услуг в сфере зарубежного туризма (на 19,3%), банков (на 18,3%) и пассажирского транспорта (на 0,2%).