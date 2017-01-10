Ярославль, 10 января, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Глава Ярославской области Дмитрий Миронов внес в Ярославскую областную думу проект закона, который должен упростить строительство объектов коммунальной инфраструктуры, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Поправки к закону «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области» расширяют перечень объектов, которые можно возводить без получения разрешений на строительство.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Стройка

Речь идет о линиях электропередач и трансформаторных подстанциях, линиях и сооружениях связи. Так, если раньше можно было строить линии электропередачи классом напряжения до 20 киловольт, то проект закона предполагает увеличить этот параметр до 35 киловольт. Увеличиваются и допустимые параметры сооружений связи.

Кроме того, строить без выдачи разрешения на строительство можно будет подъездные дороги и проезды, а также ливневую канализацию. Кроме того, можно будет возводить таким же образом пандусы для инвалидов. Во всех этих случаях застройщику будет достаточно уведомить о работах органы власти.

«Это очередной шаг по снижению административных барьеров для застройщиков и повышению инвестиционной привлекательности региона. Перед нами стоит задача войти в десятку субъектов Федерации по инвестиционной привлекательности. Контроль власти не снимается — застройщик должен будет уведомлять обо всех построенных таким образом объектах, но это сильно упрощает работу строителей, для них это важно. Это европейская практика», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте строительства Ярославской области.