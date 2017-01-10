Москва, 10 января, 2017, 12:31 — ИА Регнум. В Госдуме осудили предложение Минюста, предполагающее лишение должников единственного жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.

Цитата из м/ф «Лиса и заяц». Реж. Юрий Норштейн. 1973. СССР В единственном жилье

«Безусловно, отбирать жилье и оставлять людей без жилплощади нельзя, нельзя оставлять людей бомжами», — заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

При этом вопросы у депутата вызвала техническая сторона предложения Минюста. «Как они (исполнители закона) технически смогут предоставлять другое жилье, не имея маневренного фонда, а маневренного фонда нет, это очевидно? Здесь будут большие проблемы в реализации», — указал парламентарий.

«Здесь вопросов очень много, но законопроект можно дорабатывать, очень детально все прописав», — полагает Крашенинников.

Предложенные Минюстом поправки разрешают отбирать у должника единственное жилье, если его площадь в два раза больше размера законодательной нормы по метражу на человека. Кроме того, стоимость жилья должника должна превышать двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону ему и семье.

Однако есть существенные ограничения. Действие этих поправок не распространяется на ипотечные квартиры и дома. Также должнику могут быть возвращены средства, полученные после продажи имущества, за вычетом суммы задолженности. Разработчики законопроекта уверены, что этих денег должно хватить на покупку нового жилья, соответствующего государственным нормам по площади.