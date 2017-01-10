Париж, 10 января, 2017, 12:27 — ИА Регнум.



AG Gymnasium Melle Марин Ле Пен

Глава правой партии Франции Марин Ле Пен заявила 10 января, что она будет выступать за возвращение автомобильного производства на территорию страны в случае её избрания президентом Французской Республики, сообщает Reuters.

С таким заявлением Ле Пен выступила в интервью французским СМИ, которые задали ей вопрос о том, хотела бы она последовать примеру избранного президента США Дональда Трампа, пригрозившего ввести тарифы на произведенные вне США автомобили.

«Он [Трамп] принимает меры, за которые я выступаю на протяжении многих лет», — отметила Ле Пен, добавив, что его политика является «экономическим патриотизмом и разумным протекционизмом».

«Я не против того, чтобы объяснить французским компаниям, что они не могут уйти от налогов, которые они должны платить во Франции, что они не могут уйти в офшор, не столкнувшись с определенными последствиями… Нужно делать выбор, выбор в сторону патриотизма», — подчеркнула она.

Напомним, по данным социологических опросов, лидеру «Национального фронта» удастся выйти во второй тур президентских выборов в мае, в котором она, скорее всего, проиграет республиканцу Франсуа Фийону.