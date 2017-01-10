Тамбов, 10 января, 2017, 12:27 — ИА Регнум. В Тамбовской области у 68 человек был подтвержден «гонконгский» грипп. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, всего за неделю со 2 по 8 января гриппом и ОРВИ заболели 5,2 тысячи человек. Таким образом, эпидемиологический порог превышен на 19,5%.

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При этом больше половины заболевших — дети (54,7%).

Самая напряженная ситуация наблюдается в областном центре. Всего за неделю в Тамбове заболели 4145 человек.

«Показатель заболеваемости составил 147,8 на 10 тыс. населения, что на 1,2% больше показателя прошлой недели и на 86,7% выше порогового показателя», — сообщили в управлении.

При этом санитарные врачи успокаивают тем, что по сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости упал на 30%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грипп и ОРВИ сдают свои позиции во многих регионах ЦФО. К примеру, в Брянской области уровень заболеваемости ниже эпидемпорога на 1%. Во Владимирской области, несмотря на то, что заболеваемость все еще высока, уровень также снижается.

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