Волгоград, 10 января, 2017, 12:25 — ИА Регнум. В Волгограде произведены кадровые назначения. Глава администрации сменился в Центральном районе города. Приказ об освобождении от занимаемой должности Ивана Свидрова сити-менеджер Виталий Лихачев подписал сегодня, 10 января.

Pixabay.com Увольнение

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Теперь исполнять обязанности главы района будет первый заместитель Свидрова Владимир Матасов.

Что именно послужило причиной отставки Ивана Свидрова, пока официально не сообщается. Однако поводом для увольнения могла стать неудовлетворительная работа по уборке снега с дорог и тротуаров Центрального района в новогодние праздники, пишет информационное издание «V.1». В должности главы района Свидров проработал менее полугода.

Как сообщало ИА REGNUM, Иван Свидров был назначен главой Центрального района Волгограда летом прошлого года. До этого назначения он работал в должности заместителя главы администрации Центрального района. Его предшественник Шафран Тепшинов, согласно постановлению сити-менеджера Виталия Лихачева, 29 июля 2016 года был назначен главой администрации Советского района. Ранее Центральный район возглавляла Валерия Кроман. Свой пост она покинула в марте 2016 года по собственному желанию в связи с переездом в другой город.

Добавим, что это не первая смена районного руководства в Волгограде в наступившем году. По собственному желанию пост главы Ворошиловского района покинул Максим Логунов.