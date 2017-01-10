Москва, 10 января, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Российским политическим деятелям стоит быть сдержанными в полемике и брать пример с главы государства — Владимира Путина. Об этом заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Федотов призвал политиков к сдержанности в связи с недавней публикацией в социальной сети, посвященной главному редактору сетевого издания «Кавказский узел» Григорию Шведову. Глава СПЧ сообщил, что пост вызвал резкую реакцию со стороны представителя ОБСЕ Дуньи Миятович и Европейской федерации журналистов.

«Поэтому мой призыв к политическим деятелям — быть сдержанными в полемике и брать пример с президента Путина», — сказал Федотов в беседе с ТАСС.

Он также добавил, что провокационные публикации любого рода могут стать поводом для критики в адрес России. Федотов напомнил и слова Путина о том, что люди, занимающие высокие посты, в значительной степени несут ответственность за свои слова.

Ранее СМИ сообщили, что публикация спикера парламента Чечни Магомеда Даудова в социальной сети Instagram, в которой он говорит о «псе Шведе», которому нужно «язык укоротить», стала поводом для обращения в правоохранительные органы главного редактора «Кавказского узла» Григория Шведова. Редактор воспринял слова Даудова на свой счет и посчитал, что они являются угрозой журналистам.