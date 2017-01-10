Вашингтон, 10 января, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Внешняя политика администрации действующего президента США Барака Обамы в Северной Африке и на Ближнем Востоке оказалась неэффективной: расчёты на смену «режимов» в результате «арабской весны» не оправдались. Концепцию западной демократии привить в этих странах не удалось, сообщил директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью телекомпании CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Внешняя политика США

«Я считаю, что в Вашингтоне, в том числе среди ряда представителей администрации, имелись нереалистические ожидания, что «арабская весна» выжмет авторитарные режимы, а демократия расцветет только потому, что народы желают этого», — сказал Бреннан.

По словам Бреннана, вопреки ожиданиям Вашингтона, американская демократия оказалась невостребованной в арабских странах. Население этих стран хочет не демократии западного образца, а «свободы для себя, своего племени или группы».

Бреннан констатировал, что концепцию западной демократии привить так и не удалось. Глава ЦРУ отметил косвенную роль США в возникновении террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ): появлению этой структуры способствовал вывод американского контингента из Ирака.

«Я не думаю, что это было причиной. Я думаю, что это был фактор, содействовавший тому, что произошло», — сказал он. По словам Бреннана, на момент возникновения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) американских войск в Ираке уже не было.

Напомним, представитель Государственного департамента США Джон Кирби, комментируя вопрос журналистов о том, что операция США в Ираке была начата после заявлений, которые впоследствии оказались недостоверными, отметил, что тогда Вашингтоном действительно были допущены ошибки. Но с тех пор США многому научились.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бреннан заявил, что избранный президент США Дональд Трамп ставит национальную безопасность страны под угрозу, не осознавая, насколько важной является работа американских спецслужб.