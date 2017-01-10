Владимир, 10 января, 2017, 12:23 — ИА Регнум. Со 2 по 8 января 2017 года во Владимирской области зарегистрировано 7,4 тысячи случаев гриппа и ОРВИ. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, уровень заболеваемости превысил эпидемиологический порог на 52,9%.

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При этом 3,6 тысячи заболевших — это дети.

«Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечено в 4 административных территориях области: в г. Владимире — 117,9, в Гусь-Хрустальном р-не — 60,5, в Кольчугинском р-не — 60 и в Ковровском р-не — 56,9», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM отмечает, что эпидемия гриппа идет на спад во многих регионах ЦФО. К примеру, в Брянской области, с 2 по 8 января уровень заболеваемости не превысил эпидемпорог.