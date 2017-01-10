Чебоксары, 10 января, 2017, 12:19 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен обвинительный приговор бывшему главе администрации Первомайского сельского поселения Батыревского района и его 38-летней знакомой, которая была фиктивно трудоустроена уборщицей в подведомственное учреждение. Бывшего чиновника обвиняли в растрате и склонении свидетелей к даче ложных показаний, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Cleper.ru Суд

Следствием и Батыревским районным судом установлено, что с марта 2015 по январь 2016 года в Батыревском районе тогда еще глава администрации сельского поселения фальсифицировал табели учета рабочего времени, куда вносил не соответствующие действительности сведения о работе его сообщницы в подведомственном сельском доме культуры уборщицей. «Фактически она ни дня там не работала. На основании этих документов ей начислялась и выплачивалась заработная плата», — сказал Олег Дмитриев. Ущерб, нанесённый муниципальному бюджету, оценён в 15 тыс. рублей.

В региональном СУСК также отметили, что после возбуждения уголовного дела злоумышленник, сопровождая свои действия угрозами убийством, требовал от двоих сотрудников дома культуры изменить обличающие его показания. Кроме того, свидетельницу он ударил кулаком в челюсть.

Причастность к преступлениям подтвердили показания потерпевших и 18 свидетелей. В СУСК сообщили также, что в ходе следствия чиновник отрицал свою причастность к совершенным преступлениям, но в ходе судебного рассмотрения полностью признал вину.

Злоумышленники признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных соответственно ч.3 ст.160 УК РФ и ч.5 ст. 33 — ч.3 ст.160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, и пособничество в ее совершении). Кроме того, бывший муниципальный чиновник осужден за принуждение свидетелей к даче ложных показаний, соединенное с угрозой убийством (ч.2 и 3 ст.309 УК РФ — всего 2 эпизода). Приговором суда бывшему главе сельского поселения назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 20 тыс. рублей, а его знакомой — в виде 6 месяцев лишения свободы условно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года в Чувашии вынесен обвинительный приговор директору одного из муниципальных бюджетных учреждений культуры Янтиковского района, экс-сотруднику районной администрации и его супруге, которая была фиктивно трудоустроена в муниципальное учреждение. Все они получили условные сроки. Установлено, что в январе 2015 года в селе Янтиково директор учреждения культуры по просьбе сотрудника районной администрации фиктивно приняла на работу его супругу. Она была назначена на должность библиотекаря на 0,5 ставки, хотя в действительность находилась в отпуске по уходу за ребенком. «Вплоть до июля 2015 года в табели учета рабочего времени вносились не соответствующие действительности сведения. На основании подложных документов выплачивалась зарплата, производились отчисления во внебюджетные фонды», — сказал Олег Дмитриев. По его словам, нанесённый бюджетному учреждению ущерб превысил 50 тыс. рублей, в ходе следствия он был возмещен.

Читайте также: Кумовство во власти Чувашии: фиктивная работа — реальный доход

В феврале 2016 года в Ибресинском районе за служебный подлог был осужден директор муниципального учреждения культуры. Следствие установило, что он «своим приказом фиктивно трудоустроил в возглавляемое учреждение двоюродную сестру одного из высокопоставленных чиновников администрации Ибресинского района, стремясь таким образом заручиться его поддержкой, заведомо зная, что та фактически не будет выполнять свои должностные обязанности». Размер ущерба оценен в 83 тыс. рублей. Директору муниципального учреждения было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Также в 2016 году в Чувашии было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора одного из сельских Домов культуры Алатырского района. Её подозревают в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. По версии следствия, в октябре и ноябре 2012 года подозреваемая своими приказами фиктивно трудоустроила в Дом культуры своего знакомого и брата сотрудницы, заведомо зная, что они там работать не будут. В течение нескольких месяцев злоумышленница фальсифицировала табели учета рабочего времени, на основании которых новым «работникам» начислялась заработная плата, говорят в ведомстве. Следствие оценивает ущерб, нанесённый Дому культуры, в 150 тыс. рублей. В ходе следствия будут предприняты меры по возмещению ущерба.

Читайте также: Экс-директора Дома культуры в Чувашии подозревают в подлогах