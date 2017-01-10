Москва, 10 января, 2017, 12:17 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег от завышенных ожиданий от итогов встречи с делегацией ПАСЕ во главе с руководителем ПАСЕ Педро Аграмунтом, передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.

ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Любая встреча — это диалог, и хорошо, когда этот диалог идет, потому что можно обсуждать различные вопросы, слышать своих коллег. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы была ясность, когда речь идет об участии нашей делегации в ПАСЕ, мы за участие, но участвовать в Парламентской ассамблее, где лишают права голоса, где не слышат — смысла нет», — уверен Володин.

«Да, конечно, можно остаться в меньшинстве, можно быть неубедительным, когда предлагаемое решение не поддерживается. Но это в любом случае дискуссия, обсуждение, это возможность точку зрения озвучить, отстаивать, но когда лишают права голоса — послушайте, европейский парламент живет по архаичным законам, которые сам себе выдумал, это ненормально, и об этом мы и будем говорить», — сказал он.

Володин рассказал, что, когда он встречался ранее с председателем парламента Греции и генсеком ЕС, они также высказывали свое недоумение таким регламентом ПАСЕ.

«Если такая же ясность наступит по итогам общения с господином Аграмунтом — будет хорошо. Но надеяться на то, что эти проблемы в одночасье снимутся — наверное, будет неправильно», — сказал он, подчеркнув, что это будут «завышенные ожидания» от встречи. «Дело в том, что ПАСЕ состоит из политических фракций, которые представляют различные страны, там, где уже сложившиеся системы принятия решений и норм регламента, в рамках которых такие решения они взяли для себя и определили как вполне нормальные. Мы считаем, что это не так», — считает Володин.

«Парламент — это место для дискуссий, обсуждения вопросов, для озвучивания различных точек зрения, и лишение национальной делегации — любой — не только то, не только российской, но и любой другой делегации от страны — участника ПАСЕ — недопустимо. Это базовые демократические правила, это то, что составляет основу парламентаризма и соответствует всем нормам, которые принимаются для работы парламента», — отметил председатель Госдумы.

Планируется, что на этой неделе в Москву прибудет делегация ПАСЕ во главе с ее председателем Педро Аграмунтом. Встреча с Володина с Аграмунтом намечена на 12 января.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ из-за позиции России по Крыму приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию основных прав, прежде всего, права голосовать на сессии, права участвовать в работе уставных органов Ассамблеи.