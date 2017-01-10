Москва, 10 января, 2017, 12:14 — ИА Регнум. В наступившем 2017 году цены на новые автомобили пока не растут. Ключевое слово здесь — «пока», потому что ряд автодилеров еще в начале декабря предупредил потенциальных покупателей о вероятности пересмотра ценника в I квартале 2017 года. Люксовый сектор рынка поднял стоимость машин в наличии и под заказ в середине декабря в среднем на 1,5−4%, массовый сегмент пока держит цены без особенных изменений, рассчитывая на спрос на прошлогодние модели. Получается, что у слабой покупательской активности среднестатистического жителя России есть оборотная сторона: автомобильный ритейл, чья целевая аудитория состоит из людей с ежемесячным доходом от 35 до 50 тыс. рублей, вынужден контролировать стоимость продукции из-за вероятного спада спроса вследствие потенциального подорожания, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова, комментируя ситуацию на российском автомобильном рынке.

Pixabay.com Рост стоимости

«Российские граждане во втором полугодии 2016 года начали покупать автомобили, но активным спросом пользовался только вторичный рынок. В этом есть рациональное зерно: без особенных дополнительных капиталовложений потребитель получает другую машину, пусть с пробегом, но без лишних трат, к тому же визуальная картинка перед глазами меняется и создает иллюзию улучшений. Национальный производитель автомобилей, концерн «АвтоВАЗ», подвел стоимость своих новых моделей «Веста» и «Икс-Рей» к ощутимой сумме в 700 тыс. рублей. За эти деньги можно купить иномарку, что в сознании российского автолюбителя престижней, практичней и весомей», — отметила эксперт.

«Если в отношении вторичного рынка с ценообразованием все более-менее понятно — цены держатся без изменений последние 6−8 месяцев после роста в январе-июне 2016 года, то на рынке новых машин тенденции к повышению стоимости сохраняются. Политика «АвтоВАЗа» тоже указывает на потенциал к удорожанию продукции, автомобили иностранного производства растут в цене сами по себе. Тут закономерности практически нет: евро дорожает — машины дорожают, евро дешевеет — машины снова дорожают. Сейчас в стоимости новой иномарки нет курсовой премии, зато есть премия дилера и производителя», — пояснила Бодрова.

«К концу I квартала 2017 года стоимость новых иномарок вырастет, вероятно, на 5−7%, когда придут автомобили нового года выпуска. Машины «АвтоВАЗа» будут дорожать в этом году на 5−10% в среднем, учитывая уже случившийся январский прирост цены. На подобном фоне хорошо будут себя чувствовать конкурентоспособные продавцы корейских и китайских авто и вторичный рынок», — высказала свое мнение эксперт.