Тверь, 10 января, 2017, 12:13 — ИА Регнум. Второй детский сад в Твери за три дня закрыт из-за лопнувших систем отопления. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, на этот раз трубы не выдержали в детском саду №125 — прорыв произошел 10 января около 04:00. По предварительным данным, причиной аварии стал резкий перепад температуры воздуха.

Dommaster74.ru Батарея отопления

Прорыв чугунной батареи произошел в подсобном помещении на кухне. Повреждение вовремя заметил сотрудник детского сада, вода была перекрыта. В 6:00 на работу были вызваны воспитатели, которые обзвонили всех родителей и предупредили о ЧП. Детям были предложены места в соседних садах № 115, 131. Последствия аварии обещают ликвидировать в течение дня — уже 11 января детсад сможет принять детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января ЧП произошло в детском саду №163: на третьем этаже здания лопнула батарея отопления, кипятком затопило помещения. Из-за высокой влажности обвалился потолок на первом этаже.

В администрации города сообщили, что работы по устранению последствий аварии завершатся до конца этой недели — на это время некоторых из воспитанников поместили в филиале этого же детского сада, большинство родителей оставили детей дома.

В мэрии заверили, что в остальных детских садах и школах города усилен контроль за функционированием систем отопления.

С конца прошлой неделе в Тверской области установилась аномально холодная погода — столбик термометра опускался до — 35 градусов по шкале Цельсия. С 10 января в регионе пришло потепление, сейчас в Твери около шести градусов мороза.