Париж, 10 января, 2017, 12:12 — ИА Регнум.



Constative.com Птичий грипп

Зона превентивного забоя домашней птицы из-за вспышки птичьего гриппа во Франции расширена со 150 до 187 коммун в четырех департаментах юго-запада страны, сообщает Europe1.

В списке департаментов, подверженных заражению вирусом H5N8, находятся Жер, Ланды, Верхние Пиренеи и Атлантические Пиренеи.

Обнаруженный в конце ноября 2016 года у диких птиц, вирус H5N8 продолжает поражать все новые хозяйства юго-запада Франции. На 9 января птичий грипп выявлен в 109 хозяйствах, большая часть из которых находится в департаментах Жер и Ланды. Там зарегистрировано 63 и 19 случаев соответственно.