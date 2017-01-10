Москва, 10 января, 2017, 12:09 — ИА Регнум. В Госдуме сожалеют, что проигравшие политики США увеличивают список недобрых дел для граждан своей страны, передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проигравший Барак

«Деструктивно влиять извне на деятельность руководителей национальных государственных органов правоохраны — это желание США блокировать сотрудничество в вопросах, которые имеют общее значение в международной безопасности», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), комментируя расширение «списка Магнитского».

Парламентарий отметила, что Россия приняла серьезные решения по преследованию за международный терроризм, российские следователи получили законное право ведения следственных действий за рубежом. «Возможно, США совсем не заинтересованы в преследовании опасных преступников и террористов и таким образом пытаются навредить взаимодействию со странами Европы на уровне прямых рабочих контактов руководителей в организации такой работы. К сожалению, проигравшие политики США увеличивают список недобрых дел для граждан своей страны», — считает она.

«Национальные интересы и международное право, а не квазигибридные бандитские решения под соусом всеобъемлющих всемогущих и беспредельных антизаконов США будут определять безопасность и право России и других стран», — заключила Яровая.

Министерство финансов США в обновленный санкционный список внесло главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, а также Станислава Гордиевского, Дмитрия Ковтуна, Андрея Лугового и Геннадия Плаксина.