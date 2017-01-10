Тель-Авив, Израиль, 10 января, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Естественный спутник Земли мог сформироваться в результате целого ряда столкновений с нашей планетой небольших «зародышей». Такая гипотеза объясняет особенности изотопного состава лунной породы, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

Pixabay.com Луна

Последние десятки лет основной считается версия происхождения Луны в результате столкновения протопланетного тела, известного как Тейя, с «зародышем» Земли. По мнению ученых, при столкновении в космическое пространство была выброшена и материя Тейи, и материя прото-Земли, в дальнейшем из нее и сформировалась Луна.

В такую версию укладывается масса Луны, небольшое содержание в ее породах железа и ряд других параметров. Однако тогда Луна, основой для которой во многом стала Тейя, должна заметно отличаться от Земли по составу, тем не менее, у двух небесных тел весьма схожи даже доли изотопов ряда металлов и других элементов.

Исследователи из Технологического института Израиля в Хайфе предположили, что Луна появилась после столкновения Земли с несколькими протопланетами по очереди. Гипотезу ученых подтвердило моделирование ситуации — оказалось, что для формирования земного спутника достаточно последовательного столкновения с Землей 20 небольших небесных тел.

Такой сценарий мог реализоваться на первых этапах формирования Солнечной системы, когда в ней находилось множество мелких объектов. Каждый раз при столкновении такого небесного тела с Землей на орбиту выбрасывалась часть земной материи, которая соединялась с прото-Луной, появившейся после первого столкновения.