Чита, 10 января, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Министр культуры Забайкальского края Елена Михайлова представила коллективу краевого театра драмы новых руководителей: директора Юрия Пояркина и художественного руководителя Николая Гадомского.

Борис Кустодиев. Кабинет Фурначева (фрагмент). 1917

С заслуженным работником культуры России Юрием Пояркиным коллектив краевого драматического театра знаком не первый год, отмечает «Забайкальский рабочий». Он руководил театром с 1994 по 2011 год. А вот Николай Гадомский, актер Московского театра имени Марии Ермоловой, человек новый.

В ближайших планах Гадомского — работа над спектаклем по собственной инсценировке романа «Я, бабушка, Илико и Илларион» грузинского писателя Нодара Думбадзе. В постановке планируется занять значительную часть труппы. Премьера спектакля, где будет представлена грузинская хореография, многоголосное пение, предварительно намечена на середину апреля.

Николай Гадомский — выпускник Российской академии театрального искусства, а ныне педагог ГИТИС — работал в режиссерских группах в проектах «Русский бунт» Александра Прошкина, «Зависть Богов» Владимира Меньшова, «Изгой» (Cast Away) Роберта Земекиса, «Яды» Карена Шахназарова, «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова. Был ведущим детской развлекательной передачи «Зов джунглей» на ОРТ.