Москва, 10 января, 2017, 11:59 — ИА Регнум. Стремление оскорблять и унижать характерно для политики действующей американской администрации. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя обвинения голливудской актрисы Мерил Стрип в адрес избранного президента США Дональда Трампа в своём Facebook.

Andreas Tai Мерил Стрип

Захарова привела цитату из выступления Стрип, в котором она обрушилась с критикой на Трампа в ходе вручения кинопремии «Золотой глобус». Когда ей было предоставлено слово, актриса заявила, что заметила в выступлении Трампа «инстинктивное желание унижать».

«Когда могущественный человек использует свое положение для унижения других, страдаем мы все», — сказала актриса.

Комментируя это высказывание, Захарова отметила, что это желание унижать проявляется у членов администрации действующего президента США Барака Обамы.

«Оскорби и унизь, пусть даже бессмысленно и получая обратный результат — это девиз уходящей команды», — отметила Захарова.

Что касается Стрип, то, по словам российского дипломата, раньше актрису это не касалось.

«Она не входила в категорию тех, в отношении кого «могущественный человек использовал своё положение для унижения другого», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что такая адресная критика со стороны Стрип — это проявление двойных стандартов. Она напомнила, что унижать нельзя никого — не важно, разделяет ли человек ваши политические взгляды или нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус» голливудской актрисе Мерил Стрип было предоставлено слово, которое она использовала в том числе и для критики Трампа. По её словам, его пародия на журналиста-инвалида, которая попала на камеры в 2015 году, «разбила ей сердце».

Комментируя заявление Стрип, Трамп напомнил, что актриса — давняя поклонница экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, и потому недовольна результатами выборов.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп — о критике Мерил Стрип: Она — поклонница Хиллари Клинтон