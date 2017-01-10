Москва, 10 января, 2017, 11:57 — ИА Регнум. Расширение так называемого «списка Магнитского», а также подготовка законопроекта о «всеобъемлющих» санкциях против России — истерика уходящий администрации президента США Барака Обамы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Истерика в уходящей администрации президента Обамы — по иному не назовешь», — сказал парламентарий.

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«Скорее всего набрали обязательств перед спонсорами и проиграли выборы, а сейчас ищут виновных: кто виноват в этом поражении. Нужно спрашивать с себя в первую очередь и нужно отвечать перед своими избирателями», — рассуждает спикер Госдумы.

«Когда люди не поддержали, это говорит о том, что политика неэффективна, это говорит о том, что рядовой избиратель хочет стабильных отношений с Россией, с другими странами», — заявил Володин, отметив, что все эти проблемы нужно рассматривать именно в этой плоскости, а не искать тех, кто виновен в поражении. «Сами, только сами, исходя из того, что натворили», — сказал он.

Министерство финансов США в обновленный санкционный список внесло главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, а также Станислава Гордиевского, Дмитрия Ковтуна, Андрея Лугового и Геннадия Плаксина. В то же время, как ожидается, в Конгресс США будет представлен проект закона, который предусматривает введение «всеобъемлющих» санкций против России за ее «попытки повлиять на выборы 2016 года», сообщает Reuters. С соответствующей инициативой выступили сенатор-республиканец Джон Маккейн и сенаторы-демократы Бен Кардин и Роберт Менендес.