Самара, 10 января, 2017, 11:54 — ИА Регнум. В Самарской области с 28 декабря по 8 января к судебным приставам обратилось четыре человека, которые хотели снять ограничения на выезд за рубеж. Один гражданин не исполнил требования, содержащиеся в исполнительном документе, в связи с чем остался в России, в отношении трех жителей временные ограничения в праве выезда были сняты в максимально короткий срок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФССП региона.

Urosario.edu.co Долг

Так, гражданка О. задолжала по трем исполнительным производствам о взыскании налоговых платежей 85 тысяч рублей. В результате чего в отношении нее было вынесено постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы России. В аэропорту женщина обратилась к работникам УФССП, предоставив все подтверждающие оплату долгов документы. Судебными приставами-исполнителями ограничение было снято. Гражданка О. смогла вылететь в Дубай.

В новогодние праздники судебные приставы дежурили в международном аэропорту «Курумоч». Судебные приставы в экстренном порядке были готовы вынести постановление о снятии временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации. Происходило это только при наличии весомых оснований и в случаях, если должником в полном объеме исполнены обязательства по исполнительному производству, отметили в ведомстве.

В рамках акции «Узнай о своих долгах» с 28 декабря по 8 января этой возможностью в аэропорту «Курумоч» воспользовались более 600 человек. За новогодние каникулы узнали о наличии своих задолженностей через сервис «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления (r63.fssprus.ru) свыше 11 тыс. жителей Самарской области.

С 10 января снятие ограничений будет происходить в штатном режиме.