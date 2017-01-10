В ремонт дорог Латвия вкладывает меньше других стран Прибалтики
Рига, 10 января, 2017, 11:54 — ИА Регнум. В Латвии самое низкое государственное финансирование на автодороги среди Прибалтийских стран, заявил представитель АО «Латвияс валстс цели» (Латвийские государственные дороги), сообщает LETA.
Как заявил председатель правления «Латвияс валстс цели» Янис Ланге, в 2017 году государственное финансирование на дороги планируется: в Латвии в размере 159 млн евро, в Эстонии — 210 млн евро, в Литве — 428 млн евро. Финансирование ЕС в 2017 году на латвийские дороги составит 127 млн евро, на эстонские дороги — 48 млн евро, на литовские — 91 млн евро.
Янис Ланге подчеркнул, что с 2019 года европейское финансирование на дороги в Латвии резко сократится — до 68,7 млн евро, а в 2020 году его вообще больше не будет. Он также напомнил, что в целом дефицит несвоевременно сделанных работ составляет 4,5 млрд евро. Это та сумма, которую за время существования второй республики Латвии не вложили в государственные дороги, заявил глава компании. Чтобы остановить ухудшение состояния дорог, нужно ежегодно вкладывать не менее 673 млн евро.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии на сегодняшний день, в плохом или очень плохом состоянии находятся 44% асфальтированных и 43% грунтовых дорог. Общее состояние дорог продолжает ухудшаться. Как заявил председатель правления ГАО «Латвияс Валстс цели», обновление асфальтового покрытия госдорог производится в объемах, вдвое меньше необходимых, а работ по обновлению и перестройке мостов — в объемах, которые в четыре раза меньше необходимых. Благодаря средствам еврофондов состояние государственных главных и региональных дорог улучшается, в то же время ухудшается состояние дорог местного значения.