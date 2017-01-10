Рига, 10 января, 2017, 11:54 — ИА Регнум. В Латвии самое низкое государственное финансирование на автодороги среди Прибалтийских стран, заявил представитель АО «Латвияс валстс цели» (Латвийские государственные дороги), сообщает LETA.

ru.torange.biz Плохая дорога

Как заявил председатель правления «Латвияс валстс цели» Янис Ланге, в 2017 году государственное финансирование на дороги планируется: в Латвии в размере 159 млн евро, в Эстонии — 210 млн евро, в Литве — 428 млн евро. Финансирование ЕС в 2017 году на латвийские дороги составит 127 млн евро, на эстонские дороги — 48 млн евро, на литовские — 91 млн евро.

Янис Ланге подчеркнул, что с 2019 года европейское финансирование на дороги в Латвии резко сократится — до 68,7 млн евро, а в 2020 году его вообще больше не будет. Он также напомнил, что в целом дефицит несвоевременно сделанных работ составляет 4,5 млрд евро. Это та сумма, которую за время существования второй республики Латвии не вложили в государственные дороги, заявил глава компании. Чтобы остановить ухудшение состояния дорог, нужно ежегодно вкладывать не менее 673 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии на сегодняшний день, в плохом или очень плохом состоянии находятся 44% асфальтированных и 43% грунтовых дорог. Общее состояние дорог продолжает ухудшаться. Как заявил председатель правления ГАО «Латвияс Валстс цели», обновление асфальтового покрытия госдорог производится в объемах, вдвое меньше необходимых, а работ по обновлению и перестройке мостов — в объемах, которые в четыре раза меньше необходимых. Благодаря средствам еврофондов состояние государственных главных и региональных дорог улучшается, в то же время ухудшается состояние дорог местного значения.