Рига, 10 января, 2017, 11:49 — ИА Регнум. В Латвии в ноябре 2016 года уровень безработицы составлял 9,6%, что было шестым, самым высоким показателем среди стран ЕС, свидетельствуют данные европейского статистического бюро Eurostat, сообщает LETA.

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Так, по данным Eurostat за ноябрь 2016 года, выше, чем в Латвии, уровень безработицы был в Испании — 19,2%, на Кипре — 14,2%, в Италии — 11,9%, в Хорватии — 11,4% и в Португалии. Самой низкой была безработица в Чехии — 3,7%, в Германии — 4,1% и на Мальте — 4,8%.

В соседней Литве уровень безработицы в ноябре составлял 7,9%, что ниже среднего показателя по ЕС.

В среднем, по сезонно выравненным данным, безработица в ЕС в ноябре составляла 8,3% по сравнению с 8,4% в октябре, и это самый низкий уровень с февраля 2009 года. Для сравнения: в ноябре 2015 года уровень безработицы в ЕС составлял 9%.

В свою очередь, в 19 странах еврозоны безработица в ноябре сохранилась на уровне октября и составила 9,8%, что также является самым низким показателем с июля 2009 года. Для сравнения: в октябре 2015 года безработица в еврозоне составляла 10,5%.

Таким образом, в ноябре 2016 года в ЕС работы не имели 20,429 млн человек, в том числе 15,898 млн в странах еврозоны. По сравнению с октябрем безработных в ЕС стало на 41 тысячу меньше, а по сравнению с ноябрем 2015 года — на 1,552 млн меньше.

Данные недоступны по Эстонии, Греции, Великобритании и Венгрии.

По данным Государственного агентства занятости Латвии, которые отличаются от данных Eurostat, уровень зарегистрированной безработицы в конце ноября 2016 года составил 8%, что по сравнению с октябрем 2016 года на 0,1 процентного пункта меньше.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, аналитики банка Swedbank заявляют, что в создании новых рабочих мест наблюдается стагнация, и в ближайшие два года существенного роста занятости ожидать не приходится. Рост экономики выглядит слишком медленным, чтобы предприятия стали существенно наращивать численность персонала — умеренный рост спроса им удается удовлетворять главным образом за счет роста производительности.

Напомним, трудоспособное население Латвии каждый год сокращается на 20 тысяч человек, которые эмигрируют в поисках работы и лучшей жизни. Отток из страны людей является одной из причин периодического статистического уменьшения нуждающихся и безработных.