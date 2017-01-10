На стадионе к ЧМ-2018 в Астрахани начинают строить трибуны
Астрахань, 10 января, 2017, 11:47 — ИА Регнум. В столице Прикаспия завершается первый этап реконструкции муниципального стадиона ФК «Астрахань», который готовится принять команды, участвующие в чемпионате мира по футболу 2018 года. Практически полностью демонтированы спортивные сооружения и административный корпус. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 10 января, ход работ накануне проинспектировал глава города Олег Полумордвинов.
Как доложил заместитель директора по строительству подрядной организации Андрей Карпов, работы идут по графику, в ближайшее время начнется устройство фундамента для новых трибун. Общая численность посадочных мест составит 1,5 тысячи. Полностью строительство будет завершено до конца 2017 года.
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Гостиницы Астрахани зазвездятся к ЧМ-2018
После мундиаля, в период проведения которого стадион будет использоваться в качестве тренировочной базы для профессиональных команд — участниц чемпионата мира и места проведения региональных игр, главный спортивный объект города простаивать не будет. Он станет площадкой, где будет воспитываться новое поколение футболистов.
Напомним, Астраханская область вошла в число регионов, где разместятся базы команд-участниц чемпионата мира 2018 года. Для этого выбраны два астраханских стадиона — «Астрахань» и «Центральный». Всего же в России будет организовано 64 базы.
На реконструкцию стадион «Астрахань» был закрыт в июне прошлого года. По плану здесь будут полностью переоборудованы трибуны, места для расположения команд и представителей прессы, административный корпус. Также планируется установить новое табло и опоры освещения.
Главным объектом станет новое поле, соответствующее всем мировым стандартам. Для поддержания натурального травяного покрытия будет обустроен дренаж поля и поливочный водопровод.
Как сообщало ИА REGNUM, на обустройство двух тренировочных площадок регион из федерального бюджета получил 380 млн рублей.
Напомним, матчи чемпионата мира в 2018 году примут 11 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Сочи, Ростов, Калининград, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.