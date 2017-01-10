Астрахань, 10 января, 2017, 11:47 — ИА Регнум. В столице Прикаспия завершается первый этап реконструкции муниципального стадиона ФК «Астрахань», который готовится принять команды, участвующие в чемпионате мира по футболу 2018 года. Практически полностью демонтированы спортивные сооружения и административный корпус. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 10 января, ход работ накануне проинспектировал глава города Олег Полумордвинов.

Rfpl.org Стадион «Центральный» (Астрахань)

Как доложил заместитель директора по строительству подрядной организации Андрей Карпов, работы идут по графику, в ближайшее время начнется устройство фундамента для новых трибун. Общая численность посадочных мест составит 1,5 тысячи. Полностью строительство будет завершено до конца 2017 года.

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После мундиаля, в период проведения которого стадион будет использоваться в качестве тренировочной базы для профессиональных команд — участниц чемпионата мира и места проведения региональных игр, главный спортивный объект города простаивать не будет. Он станет площадкой, где будет воспитываться новое поколение футболистов.

Напомним, Астраханская область вошла в число регионов, где разместятся базы команд-участниц чемпионата мира 2018 года. Для этого выбраны два астраханских стадиона — «Астрахань» и «Центральный». Всего же в России будет организовано 64 базы.

На реконструкцию стадион «Астрахань» был закрыт в июне прошлого года. По плану здесь будут полностью переоборудованы трибуны, места для расположения команд и представителей прессы, административный корпус. Также планируется установить новое табло и опоры освещения.

Главным объектом станет новое поле, соответствующее всем мировым стандартам. Для поддержания натурального травяного покрытия будет обустроен дренаж поля и поливочный водопровод.

Как сообщало ИА REGNUM, на обустройство двух тренировочных площадок регион из федерального бюджета получил 380 млн рублей.

Напомним, матчи чемпионата мира в 2018 году примут 11 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Сочи, Ростов, Калининград, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.