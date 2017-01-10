Москва, 10 января, 2017, 11:45 — ИА Регнум. Обсуждение сексуальных отношений и проблем людей, включая родных и знакомых, возглавляет список табу в семейных разговорах жителей России (33%). Также в российских семьях не любят говорить о самоубийствах (15%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Василий Перов. Утопленница. 1867

7% респондентов не обсуждают смерть или тяжелую болезнь близких. 5% избегают дебатов о темных страницах истории страны (репрессии в советское время, ГУЛАГ, войны и т. п.) и о религии.

Примечательно, что большинство опрошенных (47%) не могли назвать никаких тем, о которых не принято говорить в их семье.

Опрос проведен 18 — 21 ноября 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.