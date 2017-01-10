Афины , 10 января, 2017, 11:45 — ИА Регнум. В центре Афин подразделение спецназа полиции, охранявшее штаб-квартиру партии ПАСОК, подверглось вооруженной атаке. Один сотрудник полиции был легко ранен, сообщает 10 января Афинское агентство новостей.

DTRocks Греческая полиция

Инцидент произошел рано утром на улице Трикуписа. Неизвестный злоумышленник, вооруженный, предположительно, автоматом Калашникова, открыл огонь по автобусу полицейского спецназа. Отмечается, что три выстрела были сделаны с близкого расстояния. В автобусе находились стражи порядка, заступившие на дежурство утром. Они сменили своих коллег, работавших ночью.

Двумя пулями из трех оказалось пробито лобовое стекло автобуса. Один из полицейских был ранен, по предварительным данным, осколками в живот и бедро. Его доставили в больницу. Нападавший скрылся в районе Экзархия, где находится ряд анархистских организаций. Стрелявшего ищут, при этом пока неизвестно, были ли у него сообщники.

Павлос Христидис, официально представляющий Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК), заявил в интервью телеканалу Skai, что нападавший намеревался убить сотрудников полиции. Он также отметил, что глава партии Фофи Геннимата навестит пострадавшего полицейского в больнице.