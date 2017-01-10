Таллин, 10 января, 2017, 11:38 — ИА Регнум. В настоящий момент в Эстонии действует 102 бригады «скорой помощи» из трех человек, из них — только 19 являются бригадами с реанимационной аппаратурой. Об этом ИА REGNUM сегодня, 10 января, сообщили в канцелярии парламента Эстонии со ссылкой на выступление перед депутатами министра здоровья и труда, председателя Социал-демократической партии Евгения Осиновского.

Okkalisedarutlused.wordpress.com Скорая помощь в Эстонии

В Таллине насчитывается 23 бригады «скорой помощи», и только две из них укомплектованы врачами. Все остальные бригады являются «сестринскими» — на вызовы в порядке общей очереди выезжают медсестры с соответствующей подготовкой. В такую бригаду входят три специалиста: водитель-парамедик, общая сестра и сестра экстренной помощи или фельдшер, руководитель бригады.

По словам министра, в ходе реформы системы «скорой помощи» бригады, в основном, укомплектовываются медсестрами и фельдшерами, так как в большинстве вызовов достаточно их компетентности. В результате замены врачей на медсестер удалось увеличить число бригад «скорой помощи» — с 90 до 102. Он сослался на анализ итогов работы ведомства в 2015 году, согласно которому реанимационная помощь понадобилась лишь в 0,2% вызовов «скорой помощи» и 43% случаев оказания такой помощи были успешными.

Тем не менее, министр признал, что в бригадах «скорой помощи» с реанимобилем и врачом показатель положительных результатов оказания срочной медпомощи при угрозе жизни был выше: 52% — у реанимационных бригад и 40% — у обычных бригад «сестринской» помощи.

Министр Осиновский убежден, что реформа системы «скорой помощи» проведена в интересах жителей Эстонии. По его данным, заметно сократилось время прибытия бригад на место вызова: в сельской местности время ожидания составляет 14,4 минуты, в пределах города — 7,6 минуты.