Екатеринбург, 10 января, 2017, 11:40 — ИА Регнум. В арбитражный суд Свердловской области поступило исковое заявление ОАО «Свердловской пригородной компании» (СПК) о взыскании с регионального Министерства транспорта и связи суммы в размере свыше 313 миллионов рублей. Исковое заявление зарегистрировано в картотеке арбитражного суда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В пресс-службе СПК уточнили, что речь идёт о взыскании компенсаций выпадающих доходов от государственного регулирования тарифов за прошедшие годы. Третьим лицом по исковому заявлению указано ОАО РЖД. В компании отметили, что с аналогичным иском СПК обращался в суд летом 2015 года. Тогда компания требовала компенсации в размере 124 миллионов рублей, и этот иск до сих пор находится на рассмотрении суда, сообщают «Вечерние ведомости».

Напомним, что тариф проезда на электричках формируется органами власти субъектов РФ через транспортный заказ. Региональный Минтранс заказывает услуги на перевозки, а региональный оператор передаёт экономически обоснованный тариф. Далее решается вопрос о том, какую часть затрат на проезд будет оплачивать житель, а какую часть расходов возьмут на себя региональные власти. Далее заключается договор с пригородной транспортной компанией, в котором прописаны выпадающие доходы и механизм их компенсации.

В пресс-службе пояснили, что судебный иск пока не принят к рассмотрению, а детали претензий станут известны после того как дело будет принято к производству. Также в компании отметили, что пригородные перевозки как правило являются социальным видом деятельности и именно субъект федерации выставляет социальный тариф для населения, который является меньше чем реальные затраты перевозчика по данному виду предоставляемых услуг.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с начала 2017 года также подорожал проезд в пригородном железнодорожном транспорте. В частности в Свердловской области региональными властями тарифы проиндексированы на 4%.