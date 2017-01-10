Лос-Анджелес, США, 10 января, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Американец, испортивший надпись Hollywood на Голливудских холмах в городе Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), явился в полицию. Предъявив гражданину США обвинение, полицейские отпустили его под залог в тысячу долларов, пишет Los Angeles Times.

Sörn Знак Голливуда

Уточняется, что правонарушитель Закари Коул Фернандес, испортивший знак Голливуда в новогоднюю ночь, пришёл в полицию вместе со своим адвокатом. В участке он пробыл два часа. 15 февраля состоится судебный процесс по делу Фернандеса.

Напомним, в знаменитый знак Голливуда были внесены самовольные изменения: Фернандес переделал надпись «Hollywооd» на «Hollyweed». Один из переводов слова «weed» — марихуана, «holy» — священный.

Знаменитая надпись находится на южном склоне холма Маунт Ли — на высоте 491 метров над уровнем моря. Создана в 1923 году. В знак неоднократно вносились изменения.