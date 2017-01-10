Рига, 10 января, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Латвия находится на третьем месте в Европейском союзе по числу самоубийств, по всему миру — в первой десятке, сообщает портал Nasha.lv.

Thebluediamondgallery.com Суицид

По информации Министерства здравоохранения Латвии, озвученной на декабрьском заседании Кабинета министров, число суицидов в стране по-прежнему высоко. Как свидетельствует статистика по стране, количество погибших от собственных рук превышает число жертв автоаварий. Так, в Латвии за последние два года почти тысяча человек наложило на себя руки, в 80% случаев это были мужчины. В свою очередь, попыток свести счеты с жизнью было совершено в десятки раз больше.

Эксперты также вывели среднестатистический портрет самоубийцы — это мужчина среднего возраста, проживающий в Латгалии (Восток Латвии). Факторы риска могут быть различные — как психологические, так и социальные (проблемы в семье, проблемы с работой, алкоголь, депрессия), сообщил специалист центра профилактики и контроля заболеваний Томс Пулманис.

В 2016 году самоубийство совершили 386 человек, 305 из них — мужчины. Причины различные, но основная — социально-экономическое положение, считают специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 году мужчины совершили 33,5 самоубийства на 100 тысяч населения, женщины — 7,5. В Латвии мужчины совершают самоубийства в среднем в 4,5 раза чаще, чем женщины. В целом, в течение последних двух лет в Латвии почти тысяча человек совершила самоубийство. Среди тех, кто покончил с собой, было два ребенка в возрасте до 15 лет. Оба случая произошли в Латгалии (Восточный регион), один из них в 2013 году, другой — в 2014. Также в 2015 году суицид совершили два сотрудника полиции — один под Смилтене, второй в Даугавпилсе.

Читайте также:

Латвия на третьем месте в ЕС по количеству самоубийств

Уровень самоубийств в Латвии продолжает оставаться высоким