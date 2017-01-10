Великий Новгород, 10 января, 2017, 11:31 — ИА Регнум. С 10 января 2017 года руководителем управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Новгородской области — главным судебным приставом Новгородской области назначена Татьяна Безызвестных. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления, соответствующий приказ Министерства юстиции Российской Федерации был подписан 26 декабря 2016 года.

Флаг ФССП

С 2011 года Татьяна Безызвестных являлась заместителем главного судебного пристава по Республике Бурятия. Ранее она замещала ряд других должностей в УФССП России по Республике Бурятия: с 1998 являлась судебным приставом-исполнителем Селенгинского районного отдела, с 2001 года возглавила этот отдел, а с 2009 по 2011 годы занимала должности начальника отдела организации работы по розыску должников и их имущества и начальника отдела организации исполнительного производства в аппарате УФССП России по Республике Бурятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний и.о. главного судебного пристава Новгородской области Саидмагомед Сааев, который возглавлял новгородское управление с 1 марта 2016 года, в декабре был переведён для дальнейшего прохождения службы в Москву, в центральный аппарат ФССП России.