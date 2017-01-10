Кировск, Ленинградская область, 10 января, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Мужчина и женщина погибли накануне поздно вечером в результате лобового столкновения автомобилей на федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленинградской области. Их ребенок — девочка 9 лет — находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Об этом сегодня, 10 января, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

raincarnation40 Волк

Автокатастрофа произошла около 23:10 на 55 километре Мурманского шоссе. «Водитель автомобиля ВАЗ-2114 по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Audi», — пояснили в дорожной полиции.

В результате ДТП водитель и пассажирка ВАЗ-2114 скончались на месте происшествия. Находившийся с ними ребенок (девочка 2007 года рождения) получила тяжкий вред здоровью. Проводится проверка.

По свидетельствам очевидцев ДТП, машина выехала на встречную полосу, пытаясь избежать столкновения с волком. На фотографиях, выложенных очевидцами в соцсетях, присутствует изображение погибшего животного.

Как отметили в УГИБДД, ребенок остался без родителей, и пока не найдены ближайшие родственники девочки.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник, в настоящее время осиротевшая девочка находится в тяжелом состоянии в больнице города Шлиссельбург. Там над спасением ребенка работают травматологи и нейрохирурги, в том числе из Областной больницы. Пока состояние пострадавшей не позволяет перевезти ее в другое медучреждение. Семья девочки — из Петербурга.