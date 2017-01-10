Рига, 10 января, 2017, 11:29 — ИА Регнум. В Латвии в ближайшие годы планируется принимать в три раза меньше студентов на педагогические программы, заявила директор департамента высшего образования, науки и инноваций Министерства образования и науки (МОН) Агрита Киопа, сообщает LETA.

Е.М. Чепцов. Переподготовка учителей. 1926

Представитель МОН рассказала, что в латвийских высших учебных заведениях, на сегодняшний день, действуют примерно 55 педагогических программ, на которых каждый год учатся около 5600 человек, а ежегодно заканчивают обучение — около 1000. В свою очередь латвийским школам в год требуется только 300−400 молодых учителей. В связи с этим МОН планирует консолидацию высшего образования.

«Ресурсы тратятся неадекватно. Чтобы улучшить ситуацию, мы решили сконцентрировать подготовку педагогов в университетах — Рижском, Даугавпилсском, Лиепайском. Специализированное педагогическое образование можно будет по-прежнему получать в Резекненской академии технологий, Латвийской академии спортивной педагогики и других», — заявила Киопа. «За 4−5 лет мы планируем увеличить финансирование на обучение учителей — будет привлечено примерно 5 млн евро. Будет меньше учителей, но лучше подготовленных», — добавила Киопа.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, премьер-министр Марис Кучинскис заявил, что оптимизация сети школ Латвии — в интересах всей страны, и тут нет места эгоизму. Кучинскис считает, что содержание сети школ является неадекватно дорогим в соотношении с числом школьников и не может обеспечить ни отвечающее сегодняшним требованиям качество, ни соответствующую зарплату хорошему учителю.

Напомним, число учащихся в общеобразовательных школах Латвии за 10 лет сократилось на 63,4 тыс.

Так, в 2015—2016 учебном году в 1−12 классах общеобразовательных школ учились 202,7 тыс. детей, а в 2005/2006 учебном году — 266,1 тыс. Больше всего — 22,3 тыс. — детей было зарегистрировано в первых классах, это на 3,3 тыс. больше, чем в 2005—2006 учебном году. Увеличилось и число учащихся 2−3 классов, а число учащихся 4−12 классов уменьшилось. В 12 классах в 2015—2016 учебном году было 9,2 тыс. учащихся — на 9,6 тыс. меньше, чем 10 лет назад. В 2015—2016 учебном году 7,3 тыс. школьников учились в спецшколах и классах, это на 2,5 тыс. меньше, чем в 2005—2006 учебном году. В 2005—2006 учебном году специальное образование в средних школах получали 1122, в 2015—2016 учебном году — всего 85 школьников.

Главными причинами сокращения числа учеников в Латвии, по-прежнему являются низкая рождаемость и массовая миграция в более благополучные страны ЕС.

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