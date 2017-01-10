Тверь, 10 января, 2017, 11:28 — ИА Регнум. В Тверской области сотрудник полиции покончил с собой в своем служебном кабинете. Тело мужчины с признаками суицида, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону, было обнаружено утром 9 января в здании Сонковского ПП МО МВД РФ «Краснохолмский» (поселок Сонково).

Эдуард Мане. Самоубийство. 1880

Следственным управлением начата доследственная проверка. На данный момент следователи провели осмотр кабинета, где было обнаружено тело, побеседовали с родными погибшего полицейского. Окончательно установить причину смерти должна экспертиза.

В свою очередь, полицией проводится служебная проверка в связи с гибелью сотрудника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Между тем, с начала года это уже второй громкий случай суицида в регионе. 7 января в квартире на улице Софьи Перовской в Твери было обнаружено тело 24-летнего активиста местного отделения партии «Яблоко», также с признаками суицида. Сейчас СКР проводит доследственную проверку.