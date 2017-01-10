Москва, 10 января, 2017, 11:28 — ИА Регнум. Турецкие туроператоры называют 2016 год самым провальными в своей истории. По данным муниципалитета Антальи, по итогам 2016 года количество туристов на курорте упало до уровня 2004 года. Всего курорт посетило 6 млн иностранных туристов, что на 43% меньше, чем было зафиксировано в 2015 году, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туристы

Среди факторов, приведших к таким потерям, называют проблемы в области безопасности и кризис в российско-турецких отношениях, из-за которого большую часть минувшего года организованного туризма из России не было.

Анталью в 2016 году посетили 500 тыс. российских туристов, что в 7 раз меньше, чем было в 2015 году. Другой важный для турецкого турбизнеса рынок — немецкий — также сократился с 3 млн до 1,9 млн человек. В отсутствии российских граждан, Германия стала рынком номер один в Анталье с долей в 32%. Вторым рынком в минувшем году стала Украина, на третьем месте — Россия.

Другой турецкий курорт, Бодрум потерял 43,4% иностранного турпотока. На курорте в 2016 году побывали 453 тыс. отдыхающих, в то время как в 2015 году это было 797 тыс. туристов. Самое внушительное снижение зафиксировано на российском рынке: 90,74%. Курорт посетило всего около 4 тыс. российских туристов (около 40 тыс. человек в 2015 году). Также огромный отток туристов зафиксирован с рынков Скандинавии, Италии, Польши, Франции.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский турпоток в Турцию за два месяца вырос в 22 раза. Сокращение российского турпотока в Турцию привело, по разным оценкам, к потере до $15 млрд доходов от туристического сегмента турецкой экономики. В 2016 году туристическая отрасль Турции из-за террористической угрозы и ухудшения отношений с Россией переживала тяжелый кризис. После того как в ноябре 2015 года истребитель ВВС Турции сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24, сокращение турпотока из России в Турцию превысило 90%.

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