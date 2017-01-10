Ставрополь, 10 января, 2017, 11:27 — ИА Регнум.



Туман

В Ставропольском крае два самолета Москва-Ставрополь совершили посадку в аэропорту Минеральные Воды из-за тумана.

Как сообщили ИА REGNUM в аэропорту Ставрополя, самолет UT, вылетевший из аэропорта Внуково, прилетел в аэропорт «Минеральные воды» 10 января в 01:45. Прилет в Ставрополь отменен из-за погодных условий.

Ранее самолет Аэрофлота, вылетевший из Шереметьево, сел на запасной аэродром в Минеральных Водах 9 января в 20:54.

Как сообщает местное телевидение, решение о посадке в аэропорту Минвод приняли пилоты самолетов после того, как сделали несколько кругов над аэропортом Ставрополя и не увидели возможности приземлиться.

После этого автобус довез пассажиров в краевую столицу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в текущем году в Ставропольском крае уже происходили ЧП с авиасообщением из Москвы. 5 января 80 пассажиров самолета рейса «Москва — Ставрополь» эвакуировали в аэропорту Шереметьево Москвы из-за неисправности самолета. После задержки пассажиры самолета прибыли в Ставрополь с опозданием примерно в 3,5 часа.

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Отметим, что в наступившем 2017 году наиболее серьезное ЧП в аэропорту произошло в Калининграде. Там 4 января был закрыт аэропорт Храброво из-за блокирования взлетно-посадочной полосы выкатившимся на нее самолетом. У выкатившегося на пять метров самолета сломалось шасси и его невозможно было эвакуировать в течение суток.

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