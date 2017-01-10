Рига, 10 января, 2017, 11:26 — ИА Регнум. Заразиться инфекционным заболеванием в Латвии можно не только при переливании крови, но и при посещении зубного врача, сообщает газета Latvijas avīze.

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Как сообщает издание, в 2016 году Национальная служба здоровья приняла решение о приостановлении деятельности девяти стоматологических клиник, так как было выявлено несоответствие правовым требованиям, в том числе касающимся вопросов гигиены, что подвергало риску здоровье и жизнь людей. Большинство этих клиник находится в Риге или Рижском регионе.

В шести случаях все требования были выполнены, однако три клиники по-прежнему не могут возобновить свою деятельность. В 2016 году Национальная служба здоровья также получила иск с предположением о том, что воспользовавшись услугами стоматологической клиники, человек заразился гепатитом С. В данный момент иск рассматривают специалисты.

В Латвии нерешенным остается вопрос стерилизации инструментов, используемых при лечении зубов. Бывший министр здравоохранения Гунтис Белевич договорился с президентом Латвийской ассоциации зубных врачей Андисом Поэглитисом о том, что во всех стоматологических клиниках должны использоваться автоклавы — специальное оборудование для стерилизации инструментов, тогда как от стерилизаторов с горячим воздухом необходимо отказаться. Между тем, по словам бывшего советника главы Минздрава Гинтса Цирулиса, в других странах уже давно не используются стерилизаторы с горячим воздухом.

В 2016 году Национальная служба здоровья провела в стоматологических кабинетах и учреждениях 337 проверок, в 249 случаях или 83% были констатированы разного рода нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, за последний год Государственный центр доноров крови выявил 25 доноров, болевших гепатитом С. Были подозрения, что в результате переливания крови пациенты могли заразиться. В целом от этих 25 доноров 28 больниц получили 195 компонентов крови.