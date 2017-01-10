Киров, 10 января, 2017, 11:24 — ИА Регнум. В Кировской области с 1 февраля 2017 года стоимость проезда в городском общественном автомобильном и электротранспорте вырастет на 10% — с 20 до 22 рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Busphoto.ru Автобус. Киров

Проезд в автомобильном транспорте пригородного сообщения подорожает на 18% — с 2,97 до 3,51 рубля за один пассажиро-километр.

При этом транспортные организации просили повысить тарифы с 20 до 35 рублей на проезд в городском сообщении и с 2,97 до 4,99 рубля за пассажиро-километр на проезд автомобильным транспортом в пригородном сообщении.

«С учётом мнения экспертного сообщества величина рентабельности перевозчиков снижена и установлена на минимально допустимом уровне. Тарифы, определённые региональной службой по тарифам на основании методических рекомендаций Минтранса России, являются экономически обоснованными, учитывают только нормативные технические параметры деятельности транспортных организаций и рассчитанные необходимые плановые расходы для обеспечения пассажиров транспортными услугами», — заявили в РСТ, отметив, что утверждённые тарифы могут меняться перевозчиками самостоятельно в сторону уменьшения.